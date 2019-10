Wageningen krijgt primeur: eerste prefab verdeelstation van Nederland

Wageningen krijgt de primeur, het is het eerste prefab verdeelstation van Nederland.

Quote Prefab is eenvoudi­ger en scheelt dus veel bouwtijd Johan van de Plas , Projectleider Alliander ,,Wij lopen tegen problemen aan, waardoor wij onze klanten niet op tijd kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet’’, zegt projectleider Johan van de Plas van Alliander. Dat heeft deels te maken met het grote tekort aan technici.

,,Wij hebben te veel opdrachten voor het aantal technici dat wij in dienst hebben. Daarom hebben we allerlei initiatieven om meer technici aan te trekken. We doen nu alles zelf. Een ander pad dat we bewandelen, is dat wij ervoor zorgen dat we met externe partijen kunnen werken. Dat doen we bijvoorbeeld door te kiezen voor prefab. Dat is eenvoudiger en scheelt dus veel bouwtijd.’’

Snelwegen voor energie

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is ingericht op kolen- en gascentrales. Dicht bij de centrales liggen snelwegen voor energie. Hoe verder er vandaan, hoe smaller de wegen worden. ,,Dan kom je op landweggetjes.’’

Doordat het aantal zonnepanelen en windmolens toeneemt, wordt nu op steeds meer plekken energie toegevoegd aan het net waardoor er files ontstaan op die kleine landweggetjes. Het elektriciteitsnetwerk raakt op steeds meer plekken vol.’’

Haast geboden

Daarom moeten er nieuwe stations bijkomen. ,,Zie die als een grote stekkerdozen met veel aansluitingen.’’ Omdat er haast geboden is, moeten die snel worden gebouwd. ,,Normaal bouwen wij die stations traditioneel. Met bakstenen. Nu gaan we in Wageningen voor het eerst werken met onderdelen die al in een fabriek in elkaar zijn gezet.’’