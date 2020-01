Wageningen ontsnapt aan drama: brandweer voorkomt overslaan brand in drie auto's naar flatgebouw

Kelderboxen

,,De brand dreigde via de kelderboxen naar het gebouw over te slaan. Daarom zijn de bewoners van een aantal woningen uit hun flats gehaald. De brandmelding kwam om 2.55 uur bij de brandweer binnen’’, legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Hoeveel mensen uit de woningen zijn gehaald is nog onduidelijk. Zij konden later terug naar hun huis nadat het gevaar geweken was en de woningen gelucht.’’ De brandweer heeft na het blussen van de autobranden samen met de woningstichting die eigenaar is van het gebouw controles in de flat uitgevoerd. ,,De woningstichting heeft verschillende kelderboxen geopend om zeker te weten dat daar niets meer aan de hand was.’’ Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. ,,De politie doet verder onderzoek naar hoe de branden hebben kunnen ontstaan’’, laat hij weten. Daarbij wordt rekening gehouden met brandstichting. Volgens mensen uit de buurt zou een bestelwagen als eerste zijn gaan branden. Die zou brandend een stuk naar voren zijn gereden en tegen andere auto's zijn gebotst die daarna ook vlam vatten.

Flatbrand Arnhem

Of de branden zijn aangestoken is nog niet duidelijk. De situatie in Wageningen doet denken aan de desastreuze flatbrand in Arnhem in de nacht van oud en nieuw. Daar vloog een bank in brand in de entree van een flatgebouw door vuurwerk. In de flat kwamen een vader en zijn zoontje om het leven op het moment dat zij samen met de moeder en dochter van het gezin vast kwamen te zitten in de lift.