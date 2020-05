Wageningen op Bevrijdingsdag: ‘Het voelt als een gewone dinsdag’

De burgemeester staat op een grasveld naast het WICC, de plek waar het hoofdpodium van het bevrijdingsfestival nu zou staan. De rust geeft ruimte voor reflectie. ,,Het geeft ook een verdieping aan het begrip vrijheid, want als je daar in wordt beknot voel je wat vrijheid eigenlijk is.” Chagrijnig is de burgemeester niet, maar het contrast met eerdere bevrijdingsfestivals is groot. Te meer omdat dit jaar extra groot uitgepakt zou worden omdat we vieren dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Een piepkleine vijand saboteerde de plannen voor het feest. Ook het veteranendefilé en het bevrijdingsfestival zijn het slachtoffer geworden van het coronavirus.

Het bevrijdingsvuur is in de nacht van 4 op 5 mei wel traditiegetrouw ontstoken voor Hotel de Wereld. Dit jaar door de burgemeester en Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het plein waar de vlam brandt is afgesloten voor publiek. Dat sommige mensen op het hek klimmen om een glimp van het bevrijdingsvuur op te vangen wordt door de beveiligers oogluikend toegestaan.



De winkelstraat van Wageningen is rustig, bijna leeg. ,,Normaal zijn er heel veel mensen op de been”, zegt een stel. ,,Het is net een spookdorp, maar we wilden er toch even op uit. We zijn net ook toch bij het bevrijdingsvuur geweest, dat vinden we heel belangrijk.”