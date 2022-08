Wageningen proost vrijdagavond op Tour de France-triomf Annemiek van Vleuten

Autobe­drijf Vallei Groep in Wageningen maakt plaats voor woningen

Het duurt nog even, maar over twee of drie jaar wordt begonnen met de bouw van woningen aan de Churchillweg 146 in Wageningen. Op dat bedrijf is nu nog een locatie van de Vallei Auto Groep gevestigd. Hoeveel huizen er komen, is nog niet bekend. De plannen zijn nog in de beginfase.

27 juli