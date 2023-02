Wageningen schenkt 40.000 euro aan slachtoffers aardbevingen; ook Ede en Veenendaal doneren

Namens de gehele gemeenteraad vroeg Rosanne Groot (GroenLinks) om deze geste. Wethouder Maud Hulshof zag geen problemen en beloofde het dinsdag in het overleg van burgemeester en wethouders rond te maken. Voor een volgende keer zou Bart Rozemeijer (VVD) graag wel criteria zien voor de momenten dat Wageningen op deze manier in actie komt. Hulshof was het eens: ,,Want ik vrees dat dit niet de laatste ramp is.”