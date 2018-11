Wageningen schrikt dan toch wakker van Lelystad Airport

Ede

Dat Wageningen zo laat wakker is geschrokken komt mogelijk omdat de routes aanvankelijk meer over Ede en het Binnenveld gingen. Maar toen Ede in actie kwam, met Hoog over Ede, werden die routes verlegd over het Renkums Beekdal en over de Wageningse uiterwaarden. Ria Maliepaard van Hoog over Ede verzekerde de Wageningers gisteravond dat Ede beslist niet de bedoeling had om Wageningen met de problemen op te zadelen. Iets wat werd onderstreept door de Wageningse wethouder Peter de Haan: ,,De Edese wethouder Leon Meijer zet zich met alle andere Veluwse betrokkenen, en ook met Wageningen, in om te strijden tegen de huidige opzet van de plannen.’’