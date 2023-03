Wageningen Universiteit viert 105de verjaardag

Tientallen jaren was de viering van de Dies Natalis, zoals de verjaardag in academische taal heet, in de Aula in het centrum van de stad. Die tijd is voorbij, want het historische pand is verkocht. Op de campus staat voor dit soort ceremoniële gelegenheden nu gebouw Omnia. Alleen was de grote zaal daar te klein om alle verjaardagsgasten te huisvesten.