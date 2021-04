Wageningen wil proef met ‘shoplichten’. Weer winkelen zonder een afspraak te maken

Drie Wagenin­gers verdacht van gruwelijke steekpar­tij: ‘Als het bloed eruit spuit, vinden ze het kennelijk genoeg’

24 maart ARNHEM / WAGENINGEN - ,,Er is gewoon op hem in gehakt, en zo ziet het er ook uit”, zei de officier van justitie woensdag op de rechtbank, bij de zaak over een vreselijke steekpartij aan de Vanenburgstraat in Wageningen. Daar raakte 12 september om 04:00 uur ’s nachts een 37-jarige bewoner zwaargewond.