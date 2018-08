Wageningen wil record peukenrapen

Die schoonmaakactie is ditmaal speciaal gericht op het oprapen van weggegooide sigarettenpeuken. Wageningen Schoon maakt daar nu werk van en doet dat in de vorm van een 'recordpoging peukenrapen'. Eerdere opschoonacties van Wageningen Schoon vonden plaats in de stadsgracht of in andere Wageningse wijken. De Rooij is helder in zijn motivatie: ,,In peuken zit niet alleen een restje shag, maar veel kwalijker is dat in filters vaak plastic zit.’’ En zoals inmiddels algemeen bekend is, vergaat plastic amper en leidt het uiteindelijk vaak tot de enorme plasticvervuiling in oceanen. Volgens De Rooij zijn er in Wageningen overigens voldoende vuilnisbakken, met een apart peukenbakje, zodat peuken helemaal niet op straat hoeven te belanden.