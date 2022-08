Wageningen wil tweede azc twee jaar langer open houden: ‘Ter Apel kwestie van slecht beleid en onwil’

Kat bekneld onder zonnepane­len: brandweer Wageningen komt het beestje redden

WAGENINGEN - Op de Leeuweriksweide in Wageningen heeft de brandweer vanmorgen een kat gered die onder de zonnenpanelen op het dak van een woning was gekropen. De kat was via een slaapkamerraam de woning ontglipt en belandde zo op het dak van de woning.

26 augustus