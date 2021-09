Wageningen wil verloederd speeltuintje aanpakken: ‘Dit verdient nu niet de schoonheidsprijs’

natuur van nabij De Guldenroe­de trekt een zeldzame stadsvlin­der aan

22 augustus In onze regio vliegt in deze tijd van het jaar een bijzonder vlindertje rond. De Wageningse bebouwde kom is een van zijn belangrijkste kerngebieden. Als Wageninger én vlinderliefhebber ben ik er behoorlijk trots op. Ik heb het over de sleedoornpage.