Wageningen wordt geteisterd woninginbraken: vooral studenten zijn de klos

Samenvatting Giro Rosa Titelverde­dig­ster Van Vleuten soleert naar ritzege en roze trui

12 september Annemiek van Vleuten heeft al in de tweede etappe van de Giro Rosa de macht gegrepen. De 37-jarige wereldkampioene soleerde naar de ritwinst en nam ook de leiding in het algemeen klassement. De tweede etappe ging over 124,8 kilometer tussen Civitella Paganico en Arcidosso, over een deel van het parcours van Strade Bianche.