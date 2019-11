Wageninger (27) die jongetjes meelokte, draait na tbs-advies om van ‘pedofiel’ naar ‘exploitant’

Tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Arnhem donderdag, bleek dat deskundigen de kans op herhaling groot inschatten als de man niet wordt behandeld, en dat zij tbs adviseren. De man had tegenover gedragskundigen uitvoerig uit de doeken gedaan dat hij al sinds zijn puberteit pedofiele gevoelens had gehad. Het onderdrukken daarvan zou de reden zijn van drugsmisbruik, de neiging om te gokken en allerlei problemen.



Maar met tbs in het vooruitzicht, vertelde de man woensdag aan de rechters opeens dat hij toch geen pedofiele gevoelens had. Nee, dat had hij gezegd in de hoop op de juiste hulp. Maar eigenlijk wilde hij geldproblemen oplossen. Hij had bedacht dat hij misschien wat kon verdienen met het maken van foto’s die kindermisbruik suggereren. Dat dat lucratief is, had hij kort daarvoor in een documentaire gezien. Hij had gedacht dat er niet echt iets zou gebeuren, en dat hij de jongetjes makkelijk mee kon lokken.