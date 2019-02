Wageninger (66) die dodelijke aanrijding veroorzaakte krijgt werkstraf en rijverbod

Onvoorzichtig

De vrouw werd met een bloeding in haar hoofd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze twee weken later overleed. De automobilist vertelde bij de politie dat hij heel vaak op de rotonde rijdt en net die ene keer niet goed had opgelet. Hij was niet afgeleid door radio of telefoon of zo. Ook is er geen sprake van dat hij onder invloed was of te hard had gereden.