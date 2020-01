Wageninger Jeroen zag zijn pas gekochte auto in brand staan: ‘Ik ben me echt het lazarus geschrokken’

Een vrouw komt kijken. ,,Dat is mijn berging’’, zegt ze terwijl ze wijst naar een gesprongen raam. ,,Binnen is er gelukkig niets beschadigd.’’ Meer vertellen kon ze niet omdat ze naar haar werk moest.



Het is de tweede autobrand in Wageningen in korte tijd. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde even verderop aan de Kees Mulderweg ook al een auto uit. Kipperman: ,,Dat was ook al een bestelbus. Of dat toeval is...’’