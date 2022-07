Wageninger met steekwond aangetroffen naast auto in Apeldoorn, verdachte opgepakt

UPDATEDe politie heeft een verdachte aangehouden in verband met een steekpartij in Apeldoorn. Daarbij is een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer lag naast zijn auto met een steekwond aan zijn hoofd. Het incident gebeurde om 23.00 uur op de kruising Burgersveld-Schoutenveld in de Maten.

Meerdere politie-eenheden (waaronder hondengeleiders) en twee ambulances waren snel ter plaatse. Een gealarmeerde traumahelikopter kon halverwege rechtsomkeert maken. Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Wageningen, is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte die zich op het bureau meldde, is een 32-jarige man uit Apeldoorn.

,,Ik zat televisie te kijken toen ik een hoop geschreeuw hoorde’’, vertelt een buurtbewoner die niet met zijn naam geciteerd wil worden. ,,Eerst dacht ik nog dat het kinderen waren. Maar toen er op een gegeven moment een blauw zwaailicht bleef staan, ben ik toch maar even gaan kijken. Man, ik wist niet dat er zoveel politie in Apeldoorn was. Er kwamen twee ambulances; blijkbaar dachten ze dat er meerdere gewonden waren. Het ging echter om één slachtoffer, dat lag naast de auto op de grond. Hij was nog wel aanspreekbaar en is zelf op de brancard geklommen.’’

Paspoort

Volgens hem en andere buurtgenoten zou het gaan om een uit de hand gelopen bemachtiging van een kinderpaspoort. ,,De vader van de dader kwam zelfs nog verhaal halen bij het slachtoffer. Dat het iets in de relationele sfeer is, was wel duidelijk. Maar hoe ze hier terecht zijn gekomen is één groot raadsel. Ik kende die mensen niet.’’

Politiewoordvoerder Jop Heinen bevestigt dat het een incident in de relationele sfeer betrof. ,,We zoeken nog wel mensen die iets hebben gezien of gehoord of mogelijk videobeelden uit de omgeving hebben en nog geen contact met ons hebben gehad.’’

Volledig scherm Hulpdiensten zijn bezig met de man die naast zijn auto werd aangetroffen met een mes in zijn hoofd. © Luciano de Graaf

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zwarte Mercedes

De man werd gevonden naast een zwarte Mercedes. Aan de zijkant van de auto zaten flinke bloedsporen, naast het voertuig lag een flinke plas bloed.

De omgeving werd afgesloten met linten, in verband met sporenonderzoek. De politie heeft met mensen in de buurt gesproken die mogelijk iets hebben gezien of gehoord.

De aanleiding van het steekincident is nog onduidelijk. De politie heeft een man aangehouden als verdachte, hij heeft zich vrijwillig gemeld op het politiebureau en zal vandaag door de recherche worden gehoord.