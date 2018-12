Wageninger tikte ‘Zwarte Piet Fan’ en ander nepnieuws op Facebook

VIDEO Bij woningover­val buitgemaak­te auto teruggevon­den

4 december WAGENINGEN - De auto die in september werd meegenomen door een man na een overval op een bewoner in zijn huis in Wageningen, is teruggevonden. De politie vond de auto vorige week in Tiel. Mogelijk levert de auto ook nieuwe sporen op die leiden naar de overvaller, die nog altijd voortvluchtig is.