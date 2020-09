Wagenings bedrijf verkocht surveillancetechniek aan China: ‘een groot risico’

Arjan (22) na date besmet met corona, heel studenten­huis in quarantai­ne: ‘We moeten streng zijn’

25 augustus WAGENINGEN - Het coronavirus waart rond onder Wageningse studenten. De introductiedagen van de universiteit lijken de oorzaak. Diverse studentenhuizen zijn nu - door vastgestelde besmettingen - in quarantaine. ,,Het is even taai, maar we moeten streng zijn.’’