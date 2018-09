Wagenings kenniscentrum: bedwants rukt op in hotels en airbnb's

Amateur­voet­bal­ler SKV Wageningen naar Stars Football Academy in Engeland

31 augustus OOSTERBEEK - Geen SKV Wageningen, wel de Stars Football Academy voor de achttienjarige Lukas de Vries uit Oosterbeek. Een avontuurlijke zomer met twee zelfgeregelde voetbalstages – eentje op het Italiaanse eiland Sardinië en de ander in het Engelse Hastings – is uitgemond in een full-scholarship.