Wagenings studentenhuis belaagd door demonstranten: ‘Een huisgenoot heeft ze naar buiten gesleurd’

update Mark (23) en Guido (28) zitten in ijskoud water een potje te schaken in uiterwaar­de bij Wageningen

13 februari WAGENINGEN - Kou? Wat is dat? Zeven mannen hebben in het dichtgevroren stuk water van de uiterwaarde aan de Grebbedijk in Wageningen stukken ijs uitgehakt. Vervolgens gingen ze rustig in het ijskoude water een potje schaken.