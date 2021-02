Wagenings succes in de strijd tegen Malaria, dankzij Gates-miljoenen

Een jaar na de tragische dood van Robert blijft die ene vraag: hoe is hij gestorven?

19 februari ARNHEM/WAGENINGEN - Was het de val van de trap? Kwam het door een worsteling met personeelsleden? Ging het fout bij het reanimeren? Een jaar nadat Robert Dönnges stierf bij een incident in een instelling voor beschermd wonen in Wageningen, hebben zijn ouders in Arnhem nog altijd amper antwoorden; zelfs steeds meer vragen.