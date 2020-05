Wagenings wonderzaad tegen ondervoeding: ‘De aardappel is een waanzinnig mooi gewas’

,,Nederland is een soort Olympische Spelen van de aardappelteelt, alles is hier top. Als je iets nieuws wilt beginnen, is het daarom ook de allermoeilijkste plek om dat te doen’’, zegt Hein Kruyt, directeur van het Wageningse bedrijf Solynta.



Dat weerhield de oprichters er niet van om iets te proberen wat nog niet eerder gelukt was: aardappels op zo’n manier te veredelen, waardoor er van een ras allemaal identieke zaadjes ontstaan.



,,Toen we onze eerste presentaties bij boeren gaven, vroegen sommigen hoe we aan het zaad kwamen. Ze realiseerden zich nauwelijks dat er besjes aan de planten zitten, want ze waren alleen geïnteresseerd in de knol die eronder zit.’’