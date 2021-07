Wageningse campinghouder in Frankrijk nog niet in de stress van de Deltavariant

Alsof je vakantie al begonnen is, zo relaxed klinkt Mekking aan de telefoon vanuit zijn accommodatie in het noordoosten van Frankrijk.



Het tweetal nam de accommodatie in Romagne-sous-Montfaucon in de Argonne, vijftig kilometer over de grens met België, over in 1998. ,,De camping is open sinds 2000. Naast zes kampeerplekken hebben we nu ook drie gites (campinghuisjes).’’ De gasten komen vrijwel alleen uit Nederland.