Wageningse carnavalsprins Paul den Eerste heeft geen prinses maar een jonkheer

Politie­chef Wageningen: ‘Onbegrij­pe­lijk dat je na fatale brand Arnhem bij flat met vuur gaat klooien’

11:01 WAGENINGEN - De Wageningse politie is een week na de autobrand aan de Pomona nog druk met het onderzoek. In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 januari brandden drie auto's uit onder een flat. Het is nog niet voor 100 procent zeker vastgesteld dat de auto is aangestoken, maar volgens teamchef Hajo Bersee is dat de meest reële oorzaak van de brand.