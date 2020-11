Wageningse jongeren ruien elkaar op via Snapchat: vernielingen, naaktfoto’s, vechtpartijen en brandstichting

Oplossing voor daklozen in Ede: PMT-ge­bouw op Kazerneter­rein wordt noodopvang in winter

5 november EDE - Er is toch een oplossing gevonden voor de daklozen in Ede. Zij kunnen de komende winter overnachten in het oude PMT-gebouw op de Kazerneterreinen in Ede. Nu slapen ze nog noodgedwongen in tenten in het bos, omdat Ede sinds augustus geen opvang voor hen meer heeft.