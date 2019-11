Wageningse Louise Vet krijgt hoge koninklijke onderscheiding

‘In oktober 2020 boodschap­pen doen in de nieuwe Jan Linders in Wageningen’

30 oktober WAGENINGEN - In oktober volgend jaar opent de nieuwe Jan Linders-supermarkt in Wageningen de deuren. Dat is in elk geval de planning. ,,Het winterweer kan natuurlijk nog roet in het eten gooien”, zegt een woordvoerder van eigenaar Bricks 4 BV.