Wageningse Meri (19) heeft meer hoop gekregen na akkoord Kinderpardon

Wageningse Mathilde blogt over landschap­pen

19:00 WAGENINGEN - Mathilde Maijer is naast fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Wageningen ook fanatiek blogger over landschappen. ,,Ik heb er een hekel aan als mensen zeggen: 'wat is het hier mooi, het lijkt wel het buitenland.’’