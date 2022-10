Wageningse migrantenvrouwen vertellen hun verhaal zodat anderen beter kunnen helpen: ‘Ik heb veel rommel in mijn hart’

Wageningse migrantenvrouwen maakten de documentairefilm Wie ben ik? die donderdagochtend in het Heerenstraat Theater wordt vertoond. ,,Eerst wilde ik niet meedoen, omdat ik bang was dat er te veel emoties bij kwamen kijken.”

,,Als je goed geworteld bent als een boom, voel je je sterk en kun je tot bloei komen. Maar als een boom wordt verplaatst, blijven de wortels vaak achter. Wat hebben migrantenvrouwen nodig om zich weer sterk te voelen?”

Met dit uitgangspunt begonnen filmmakers Merlijn van Schayk en Tessa Steenbergen samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen in Wageningen te werken aan een documentairefilm. ,,We wilden deze vrouwen hun eigen verhaal laten vertellen en hen tegelijkertijd leren hoe je moet filmmaken. Acht vrouwen uit Syrië, Irak, Eritrea, Sierra Leone en de Filippijnen hebben zelf de verhaallijnen en vragen bedacht, gefilmd en de audio opgenomen. Omdat de verhalen ook veel emoties en levensvragen naar boven haalden, heeft coach Janet Rodenburg de vrouwen bij het hele proces begeleid”, legt Merlijn van Schayk uit.

Wie ben ik?

De deelnemende vrouwen bedachten zelf de titel Wie ben ik? ,,We wilden vertellen wie we zijn. Vanwege de taal kunnen we niet altijd goed uitleggen hoe we ons voelen”, vertelt Aminata Munu uit Sierra Leone. Volgens haar hebben ze vaak met dezelfde problemen te kampen. ,,We missen ons land en onze familie, we hebben oorlog meegemaakt. Als ik lekker eet, vraag ik me altijd af of mijn ouders ook goed gegeten hebben. Nederland is een mooi en schoon land, maar één kant van mijn hart zit in Afrika. Dat maakt het lastig om een voet op de grond te zetten. Ik heb veel rommel in mijn hart.”

Aven Haji uit Syrië herkent zich in die omschrijving. ,,Ik ben mezelf een beetje kwijtgeraakt. Ik werkte in Syrië als psycholoog. Hier moet ik helemaal opnieuw beginnen. Ik mis mijn familie erg en voel me zonder hen niet compleet.”

Volledig scherm Farha (links) en Aminata achter de camera. © Tessa Steenbergen

De vrouwen kozen voor de documentaire zelf de wijze waarop ze hun verhaal wilden delen. Aven doet dat in vertellende vorm, de Syrische Abir leest voor uit een brief aan haar zus en Aminata zingt een zelfgeschreven lied. ,,Als maker heb je de hoop dat er iets uitkomt waar ze houvast aan hebben. Ik heb gemerkt dat sommigen een stip aan de horizon hebben gekregen, terwijl het voor anderen meer een rouw- of verwerkingsproces is geweest. Dit project is dan een start. Iedereen staat ergens anders”, zegt Van Schayk.

Steenbergen: ,,Van de organisatie Compleet Mensenwerk, dat de vrouwen begeleidt, kregen we te horen dat ze meer uitspreken wat ze willen en een beter idee over de toekomst hebben gekregen.”

‘Wilde eerst niet meedoen’

Aminata Munu vond het project een leerzame ervaring. ,,Eerst wilde ik niet meedoen, omdat ik bang was dat er te veel emoties bij kwamen kijken. Maar het is fijn om met vrouwen te praten die hetzelfde meemaken als jij. Als we bij elkaar komen, dansen we, eten we en praten over ons land. Soms huilen we, maar we moeten ook veel lachen.”

In de toekomst wil ze graag een opleiding volgen. ,,Dan heb ik iets voor mezelf. Van het filmen heb ik ook veel geleerd. Soms ging het goed en soms moest het nog een keer. Maar we hadden veel plezier.”

Aven Haji heeft inmiddels een leerplek bij Startpunt Wageningen en ze droomt ervan om in de toekomst als psycholoog te werken bij een asielzoekerscentrum. ,,Verder hoop ik dat deze groep vrouwen elkaar blijft zien. Het is fijn om te weten dat je niet alleen staat. Samen kunnen we verder komen.”

Meer begrip voor betere hulp

Na de vertoning in het Heerenstraat Theater voor organisaties die met vluchtelingen werken, wordt de documentaire ook nog in het gemeentehuis getoond. Van Schayk: ,,Als je deze vrouwen begrijpt, kun je ze ook beter verder helpen. Vanuit andere plaatsen is er belangstelling voor het project. In Wageningen willen we starten met een nieuwe groep en we gaan kijken hoe deze vrouwen daarbij een rol kunnen spelen.”