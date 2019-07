Wageningse onderzoekers testen 15.000 teken op gevaarlijk virus

Voorlopig alleen muntjes op Lexkesveer, later deze zomer proef met pinnen voor overtocht

17 juli WAGENINGEN/ RANDWIJK - Voorlopig is het nog niet mogelijk om op het Lexkesveer met pinpas te betalen. In tegenstelling tot eerder uitgesproken verwachtingen, is het tot later in het jaar alleen mogelijk contant te betalen voor de overtocht van Wageningen naar Randwijk.