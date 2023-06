Wageningse rugbyers hebben succes met hun actie: gemeenteraad unaniem achter wens eigen veld

met video Wageningse rugbyers willen op zaterdag ook wel eens thuis een thuiswed­strijd spelen: ‘Wellicht vaker demonstre­ren’

Tientallen leden van Rugby Club Wageningen hebben zich maandagavond verzameld bij het stadhuis in Wageningen. Ze wachten de gemeenteraadsleden op, om hen ervan te overtuigen dat de club een eigen veld krijgt op de thuishaven op sportpark De Zoom. Nu moeten thuiswedstrijden vaak elders worden gespeeld. In Nijmegen, Doetinchem of Bemmel.