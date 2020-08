Wageningse studenten beginnen aan introductie in ‘coronastijl’: ‘Hoop dat we ’s avonds nog wel wat gaan doen’

Feesten tot diep in de nacht en de volgende ochtend met een brakke kop meedoen aan een sportdag of verkenning van de stad. Veel oud-studenten herinneren zich de introductiedagen van hun studie op deze manier.



Maar wie over pak ’m beet tien jaar aan Lars de Korte vraagt hoe hij terugkijkt op de eerste kennismaking met Wageningen, krijgt een ander verhaal te horen. ,,Ik denk dat er nog wel gefeest gaat worden, maar wel een stuk minder dan in voorgaande jaren’’, zegt de 17-jarige uit Middelburg.



Jammer, maar het is even niet anders. Het heeft alles te maken met de coronaregels die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vorige week hebben aangescherpt. Om te voorkomen dat de introducties van hogescholen en universiteiten uitgroeien tot brandhaarden van het coronavirus, mag er bijvoorbeeld geen alcohol worden gedronken en geldt een eindtijd van 22.00 uur.