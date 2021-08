Wageningse vreest grote bedrijven op universiteitscampus

Een flinke klus: Stefan maakt met zijn collega's het zand van 138 speelplek­ken schoon

21 juli WAGENINGEN – Wat is er vervelender als je kind lekker in het zand aan het spelen is en dan ineens in een honden- of kattendrol grijpt? Of zich bezeert aan een stuk glas dat in het zand is terechtgekomen? Daarom is de gemeente Wageningen begonnen met het schoonmaken van alle 138 speelplekken in de stad die zand als ondergrond hebben.