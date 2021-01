Wageningse Wendell is ‘the queen’ voor een lege zaal: ‘Ik moest wel oefenen op het ‘royal accent’

Op 27 januari zou The Queen voor een klein publiek in première gaan, maar vanwege de verlengde coronamaatregelen spelen de acteurs voor een lege zaal. Met het Engelstalige toneelstuk studeert regisseur Konstantinos Vasilakopoulos af aan de regieopleiding in Amsterdam.



,,In maart vorig jaar moesten we de repetities afbreken. Nu wordt er met camera’s een registratie van gemaakt. Dat is wel heel zuur, maar wie weet kunnen we het stuk in de toekomst nog voor publiek spelen’’, vertelt hoofdrolspeelster Wendell Jaspers.



Vasalikopoulos gebruikte het toneelstuk ‘Phaedra’s love’ van Sarah Kane als uitgangspunt en maakte er een verhaal van waarin de relatie tussen koningin Elizabeth en haar zoon Charles centraal staat. ,,Hij zag een parallel met de monarchie in Groot-Brittannië. De koningin heeft haar zoon nooit liefde kunnen geven, omdat haar taak als vorstin haar grootste plicht is. Past die voorbeeldfunctie nog wel in deze tijd? Dat wil Vasalikopoulos aankaarten.’’