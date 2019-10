Wageningse wethouder Dennis Gudden vertrekt om reis naar Nieuw-Zeeland

WAGENINGEN - De Wageningse wethouder Dennis Gudden stapt op. Reden is zijn verblijf van enkele maanden in Nieuw-Zeeland vanwege het werk van zijn vrouw. Het Wageningse college wilde in eerste instantie een vervanger zoeken in zijn afwezigheid. In tweede instantie zegt Gudden (D66) te moeten concluderen dat zijn tijdelijke afwezigheid ‘niet langer past in de huidige situatie’.