Wat werkt in de strijd tegen de kilo’s is kost voor een hoogleraar: ‘Het komt neer op bewijs verzamelen’

Ze doet in Wageningen alle dingen die een hoogleraar doet, maar staat er niet op de loonlijst. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten betaalt haar salaris.



De opdracht van De van der Schueren: zorgen voor wetenschappelijke onderbouwing van de diëtetiek, zodat de bijna 5.500 geregistreerde diëtisten daar in de praktijk hun voordeel mee kunnen doen.



Is dat nodig, wetenschappelijke onderbouwing?

De van der Schueren: ,,Diëtisten zijn heel erg gericht op hun patiënten. Het zijn goed opgeleide hbo’ers, die zorg leveren volgens de laatste standaarden. Maar als je vraagt naar hun succespercentage, waarom het met sommige patiënten beter lukt dan met anderen, wordt het lastiger. Dat is het stukje wetenschap dat minder in de hbo-opleiding zit.’’



Hoe pakt u dit aan?

,,Het komt neer op bewijs verzamelen, welke behandeling werkt. Dat gaan we doen bij verschillende groepen, waaronder patiënten met obesitas - de door diëtisten meest geregistreerde diagnose - en ouderen. Zodat als je straks naar een diëtist wordt doorverwezen, je met cijfers onderbouwd, zeker de beste behandeling krijgt.’’