Watersportclub Vada in rouw na noodlottige brand in Wageningse jachthaven

WAGENINGEN - Het slachtoffer van de brand in een boot in de Wageningse jachthaven is een lid van de Wageningse watersportvereniging Vada. Dat zegt voorzitter Henk Blaauw.

,,Ze was een van onze oudste leden. Ook de andere twee slachtoffers zijn lid bij ons. De zoon ligt in het brandwondencentrum in Beverwijk. Hoe het met zijn verwondingen is, is op dit moment nog niet bekend’’, aldus Blaauw zaterdagochtend.

Eén vereniging

De voorzitter spreekt van een grote klap voor de vereniging. ,,Het heeft diepe wonden geslagen. De dame zou op vakantie gaan en kwam hier nog even eten. Even later is ze er niet meer. Ongelooflijk. Ik heb vannacht nog alle leden middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het trieste gebeuren. Je ziet nu dat we als Vada ineens één vereniging zijn.’’ De club heeft een roei-, kano- en zeilafdeling.

Zaterdagochtend stonden er zeilwedstrijden voor de jeugd op het programma. ,,De organisatie kwam naar me toe met de vraag wat te doen. Ik heb gezegd dat ik dat aan hen wilde overlaten. Daarop is besloten om deze wedstrijden af te gelasten.’’

Volledig scherm Henk Blaauw (links). © DG/Eric Wijnacker

Haven en kantine open

De haven is echter gewoon open en leden die dat willen kunnen hun sport bedrijven als ze dat willen. ,,En dat gebeurt ook. Ook de kantine is open. Ik denk dat daar vandaag heel veel koffie geschonken moet worden en later op de dag misschien ook wel een Berenburg, want de klap is groot.’’

Blaauw heeft vrijdagavond al veel leden gezien, maar verwacht er in de loop van de zaterdag ook nog heel wat. ,,Vrijdag hebben we vooral de familie opgevangen in de bestuurskamers. Dat werd zeer op prijs gesteld. Ik denk dat veel mensen de behoefte hebben om met elkaar over dit vreselijke voorval te praten.’’

Resultaten onderzoek brand nog niet bekend

De voorzitter heeft al veel van de Vada-leden gesproken. ,,Ze zijn allemaal zeer betrokken bij de familie die het is overkomen. Ik heb van mensen gehoord die de hele nacht niet hebben kunnen slapen.’’ De vereniging heeft volgens Blaauw de intentie om het slachtoffer op de een of andere manier te herdenken. ,,Maar het is nu nog veel te vroeg om daar wat over te zeggen. We hebben hierover contact met de familie. En het is voor ons erg belangrijk wat die wil.’’