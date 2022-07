We blijven massaal binnen tijdens zinderende hitte; behalve de verstokte zonaanbidders

Deze drie Wageningse studenten werken in het weekend bij Buienradar: ‘Soms schrijven mensen boos: ‘Waar is de zon?’

Waar hun vrienden een bijbaantje in de horeca hebben, werken de Wageningse studenten Leander de Wit (22), Thomas Vermeulen (23) en Philippe Schambergen (23) in het weekend bij Buienradar. Ze zijn alle drie bezig of net klaar met de studie Bodem, Water en Atmosfeer aan de WUR en al van jongs af aan absolute weerfanaten. Werken bij Buienradar is hun droombaan, maar die vereist soms een dikke huid. ,,Op social media gaan mensen soms helemaal los als het iets bewolkter is dan verwacht.”

26 juni