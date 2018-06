'We trouwden drie weken voor hij stierf'

Drijvende zonnepane­len in de jachthaven van Wageningen?

9:15 WAGENINGEN - Drijvende zonnepanelen in de huidige Wageningse jachthaven, een zwem- en watersportplas in de uiterwaard, een waterkrachtcentrale langs de Rijn en windmolens op de plek van het clubhuis van watersportvereniging Vada. En een alternatieve kaarsrechte ontsluiting vanaf de Nude (N225) naar de Blauwe Kamer, dus niet meer via de dijk die dan autovrij zou worden. Het zijn allemaal nof opties in de plannen voor de herontwikkeling rond de Grebbedijk.