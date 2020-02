Weer een bestelbus in brand in Wageningen: wéér bij hoogbouw en wéér ‘s nachts om 03.00 uur

video Opnieuw bestelwa­gen uitgebrand in Wageningen

7:48 WAGENINGEN - Voor de derde keer in ruim twee weken tijd is er een auto uitgebrand in Wageningen. De bestelwagen, geparkeerd bij Idealis aan de achterkant van de Javastraat, brandde hevig en het vuur dreigde over te slaan naar een nabijgelegen houten fietsenstalling.