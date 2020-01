Weinig materiële schade aan Wageningse flat, maar de schrik zit er goed in

De bestelbus die in brand was gevlogen, stond op nog geen meter afstand van het gebouw. Daardoor is er wel roetschade aan het gebouw. ,,En enkele kozijnen van de bergingen moeten worden vervangen’’, zegt de woordvoerder. ,,De bergingen hebben van binnen geen schade.’’



Brand dicht tegen flat aan

Behalve de fikse schade aan de drie auto's lijkt er niets te zijn gebeurd aan de Pomona. ,,Maar de schrik zit er goed in’’, zegt de woordvoerder, ,,omdat de brand zo dicht tegen de flat aan was.’’



,,De bewoners van de eerste verdieping zijn dan ook uit hun woningen gehaald. Zij hebben moeten wachten in het trappenhuis. Even later mochten ze terug naar hun woning. Ze hebben thuis kunnen slapen. Al hebben de bewoners wel last van stank. We adviseren hen dan ook hun woning goed te ventileren.’’