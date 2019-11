Wereldkampioen Van Vleuten ruimt zolder op: ruim 10.000 euro voor jeugdige wielrenners

WAGENINGEN - Een ruim anderhalf uur durende rij voor wielrenster Annemiek van Vleuten, zaterdagmiddag. Eenmalig kregen wielerliefhebbers de kans om een shirtje, helm of ander kledingstuk van de wereldkampioene op de kop te tikken, én met de hoofdrolspeelster op de foto te gaan.

,,Het is echt zoveel drukker dan verwacht!’’, roept Van Vleuten, terwijl ze vanaf haar signeertafel over de menigte heenkijkt. ,,Ik had gehoopt twee nieuwe racefietsen te kunnen aanschaffen met het geld. Nou, dat gaat wel lukken.’’

Grote opruiming

Ruim elf jaar lang stapelde er zich een berg relikwieën op, in Van Vleutens zolderkamer. Afgelopen zomer vond ze het tijd voor een grote opruiming. Omdat weggooien zonde was, besloot ze alles te verkopen. Maar we lokaal, zodat iedereen kon meeprofiteren. En het geld? Dat komt ten goede aan haar eigen wielervereniging, WV Ede. Daar is momenteel een wachtlijst voor kinderen, door een gebrek aan tweewielers.

Als de rij met wielerliefhebbers rond de klok van vijf voldaan vertrokken is, blikt Van Vleuten terug op een geslaagde verkoop.

,,Ik was al langer van plan om mijn huis eens op te ruimen. Steeds keek ik op zolder en dacht ik: wat moet ik toch met al die spullen? Ik probeerde er altijd al wel vrienden blij mee te maken, alleen niet iedereen heeft mijn maat.’’

Handtekening en foto

Op de fiets ontstond het idee om een verkoopmiddag te organiseren. De kersverse wereldkampioene op de weg benaderde de Wageningse fietsenwinkel Roel Peerenboom, die maar al te graag meewerkte.

,,En misschien had ik er online wel meer geld voor kunnen krijgen’’, denkt Van Vleuten. ,,Maar ik vond dit veel mooier. Op deze manier konden de kopers mij ook ontmoeten, voor een handtekening en foto.’’ Ook dat laatste was overigens niet gratis: voor vijf euro mocht de wielerfanaat even poseren met Van Vleuten.

Quote Sommige mensen hadden echt trillende handjes Annemiek van Vleuten, Wielrenster

Al voor de verkoopmiddag begon, was Van Vleuten dagen druk met haar opruiming. ,,Mensen konden online al een shirtje reserveren. Ik heb avonden pakketjes gemaakt en mailtjes beantwoord. Leverde wel leuke reacties op. Mensen vinden het schijnbaar toch speciaal dat ze plots een mailtje van mij kregen.’’

Zenuwen

Die faam blijft wennen voor Van Vleuten, bleek ook zaterdagmiddag. ,,Sommige mensen hadden echt trillende handjes bij het signeren of bij het fotomoment. Heel raar om te ervaren. Want voor mijn gevoel ben ik niet veranderd, maar mensen zijn wel anders tegen me aan gaan kijken.’’

Door de enorme opbrengst, lijkt de wachtlijst voor nieuwe jeugdige leden bij WV Ede binnenkort waarschijnlijk verleden tijd. ,,En daarmee is de cirkel wel rond.’’