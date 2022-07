Werk aan brug, dus overvolle pont

Want er moest onderhoud gepleegd worden aan de inmiddels meer dan 65 jaar oude Rijnbrug. Destijds is de verkeersbrug gelegd op de nog oudere pijlers die er stonden van de oude spoorbrug, die in de tweede wereldoorlog werd vernield en nooit werd herbouwd. De werkers waren ditmaal bezig onder de brug aan de Rhenense kant. Op de plek waar de brug aan de pijlers is bevestigd werd urenlang onderhoud gepleegd. Zoals één van de werklieden zei: ,,Iedereen moet er wel veilig overheen kunnen blijven rijden hè. En dan moet je de boel goed onderhouden, zeker bij zo'n oude brug.’’

Extra lang in de vaart

De afsluiting van de brug had tot gevolg dat de files zich aaneenregen aan weerszijden van het Opheusdenseveer. Pontexploitant Goos Mason is ook de kapitein en wijst zaterdagavond alle automobilisten precies waar ze kunnen staan op de pont, zodat er zoveel mogelijk mee kunnen. Het veer gaat normaal om negen uur 's avonds aan de ketting, maar vaart nu door tot middernacht. Een mazzeltje voor Wageningse gasten van Het Veerhuis, die nu wat langer konden natafelen. Mason: ,,Bij problemen op de brug doen we dit altijd, we weten dat het lokale verkeer anders wel heel veel moet omrijden. Iedereen is blij dat we extra varen en accepteert de wachttijden.’’ Die soms oplopen tot een kwartier.

Michael Roelofsen uit Dodewaard is er blij mee: ,,Goed geregeld en een mooie service van het Opheusdenseveer. ’’ Dat vindt ook de familie Mastenbroek uit Barneveld: ,,Zo'n pontje is eigenlijk veel leuker dan de brug, ook voor de kinderen.’’ Abi uit Wageningen is vergeefs op kersenjacht geweest in de Betuwe: ,,Ik was te laat, maar haal ze zondag wel bij ons in de Nude. Wel top hoor, dat het pontje langer vaart.’’