Werk en privé lopen soms wat door elkaar bij Koen Arts: ‘Maar de weekends bakenen we af voor ons gezin’

Plan voor zonnepark op oude vuilstort in Wageningen

19 juli WAGENINGEN - De oude vuilstortplaats langs de Keijenbergseweg in Wageningen Hoog is in beeld voor een nieuw zonnepark. De gemeente heeft een aanvraag ontvangen van Roseboom B.V., dat ook eigenaar is van het perceel, voor de aanleg van een zonnepark van 9,7 hectare. Voordat er een zonnepark komt, wil Roseboom het terrein eerst vijf jaar gebruiken als grondbank.