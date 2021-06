Werken Veluwse raven samen met de wolf? Onderzoek met gps-zenders moet dat uitwijzen

Zorgen over schrappen buslijn naar Wageningen Campus: ‘Openbaar vervoer dreigt geheel te worden uitgekleed’

7 juni DE KLOMP/ WAGENINGEN - Hij bestaat pas sinds eind vorig jaar, maar toch wil vervoerder Keolis buslijn 89 nu al schrappen. De bus verbindt het station Veenendaal-De Klomp met de Wageningen Campus. Bij andere lijnen heeft Keolis plannen om in 2022 minder bussen in te zetten. Keolis verzorgt onder de naam RRReis het regionale openbaar vervoer in een deel van Gelderland.