Werkstraf na fors geweld tegen onbekenden

Omdat de zaak meer dan twee jaar oud is, hield de rechtbank het bij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf.



De Wageninger was die avond in november 2017 naar een feestje geweest en wilde nog gaan stappen met anderen. Hij was dronken. Zijn zusje reageerde op de jonge vrouw die met een vriendin op de Churchillweg kwam aanfietsen. De Wageninger zette de aanval in. De vrouwen werden tegen de grond geslagen en kregen klappen en trappen te verduren. De jonge vrouw had een hersenschudding. Haar vriendin liep een gekneusd jukbeen en diverse blauwe plekken op.