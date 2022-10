Wie is nu een piekbelaster? ‘Dat wordt extreem moeilijk om te bepalen’, zegt stikstofprofessor

‘Veel leuker dan school met dit mooie weer’: dertien basisscho­len naar buiten voor de School Olympiade

Even een slokje water drinken en een appel eten. In de middagpauze was het bijkomen geblazen voor de 950 basisscholieren die op Universitair Sportcentrum De Bongerd bij elkaar kwamen voor de achtste editie van de School Olympiade in Wageningen.

22 september