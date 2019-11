Wieger kweekt groenten op Marsgrond, met plas van ‘astronauten’

Na een reis van zeven maanden door de ruimte (ruim 33 miljoen kilometer) zullen de astronauten snakken naar vers voedsel. Dat zullen ze dan wel eerst moeten verbouwen, net als de rest van de 400 kilo voedsel die een mens per jaar consumeert. Want meenemen in het ruimteschip, dat gaat niet met zulke enorme hoeveelheden.



Uit een analyse van de grond op Mars blijkt dat je er groenten op kunt verbouwen. Uit de bodem kan water worden gewonnen en als je water hebt kun je door middel van elektrolyse dat scheiden in waterstof en zuurstof. Maar om groenten te verbouwen heb je ook mest nodig.



Wamelink gebruikt daarom in zijn laatste experiment struviet als meststof, dat gewonnen wordt uit menselijke urine die werd opgevangen bij festivals in Amsterdam. Struviet (magnesiumammoniumfosfaat) is een stikstof- en fosforhoudend zout dat gewonnen kan worden uit urine. De stof is zeer geschikt als meststof. ,,Het is wit en ruikt nergens naar. Wel zo prettig”, grapt Wamelink.