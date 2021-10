Wielrenster Annemiek van Vleuten haalt duizenden euro’s op met zolderverkoop: ‘Het geld is niet voor mezelf hè’

nieuw in de vallei Borduur- en haakwerk Rose Paul Elenjickal te koop: ‘Handwerken werkt erg ontstres­send’

14 oktober Ze houdt hem trots omhoog, het geborduurde portret van Jezus. Het is opgebouwd uit minuscule kruissteken, het gepriegel kostte haar vier maanden. Wie het graag aan zijn of haar muur ziet hangen, maar niet het geduld of de vaardigheid bezit om het zelf te maken, kan het kopen.