Wilde achtervolging door Wageningen eindigt tegen stilstaande auto’s

Kijk uit voor hamster en poes: huisdieren kunnen corona oplopen, en misschien ook overbren­gen

30 april WAGENINGEN - Huisdieren als een poes of hamster kunnen het coronavirus oplopen en het is niet uit te sluiten dat ze het ook over kunnen brengen op de mens. Daarom is het raadzaam om huisdieren die met coronapatiënten in aanraking zijn gekomen, of die zelf verschijnselen vertonen als niezen of kortademigheid, uit de weg te gaan.