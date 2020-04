Wim Rip moet vertrek bij PSV nog verwerken: ‘In de voetballerij zijn we allemaal passanten’

Hij heeft net een half uur gefietst. Op de hometrainer in de vide van zijn huis in Wageningen, met uitzicht op de Grebbeberg. ,,Fazanten, reeën, hazen. Ik heb ze allemaal weer voorbij zien komen’’, zegt Wim Rip (59) nog nagenietend.



Om de dag staat hij op de pedalen. Die opdracht heeft hij, na zijn hartstilstand in december 2017, meegekregen van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. ,,Ik trap bij een gemiddelde snelheid van 35 kilometer per uur, 120 kilowatt weg. Een half uur lang. Het houdt me fit.’’